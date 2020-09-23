الإليزيه يضاعف مدة إجازة الأبوة في فرنسا إلى 28 يوما

أعلن قصر الإليزيه في فرنسا أنه سيتم مضاعفة مدة إجازة الأبوة في البلاد إلى 28 يوما، وذلك وفقا لما ذكره راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكانت مجلة "كوزيت الفرنسية" قد أطلقت عام 2017 عريضة مفتوحة موجهة إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون ووزيرة التضامن والصحة أنييس بوزين وسكرتيرة الدولة المكلفة بالمساواة بين الرجال والنساء، وحلّ قضية إجازة الأبوّة، وزيادة المدة الزمنية التي يمكن للزوج أو الأب أن يظل فيها مع عائلته بعد كلّ ولادة لشريكته، خاصة وأن القانون كان يمنح الأم 6 أسابيع قبل الوضع، إضافة إلى 10 أسابيع بعد الولادة، بينما لا يسمح للزوج بأكثر من 11 يوما متتاليا بما فيها إجازة نهاية الأسبوع.