جنايات الزقازيق تحيل أوراق المتهم بقتل شقيقيه التوأم للمفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، قرارًا بإحالة أوراق شاب إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور انعقاد شهر أكتوبر المُقبل، للنُطق بالحكم؛ لقتله شقيقيه التوأم.

وكان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغ من "ح. ع.م"، 45 عاما، عامل بمصنع غاز، مُقيم بقرية البلاشون، التابعة لدائرة مركز بلبيس، بعثور شقيقه سمير، على جثتي نجل الأول الطفلين محمد وشقيقه التوأم كريم، يبلغان من العمر 10 سنوات، داخل مروي مائي تابع لحقل زراعي ملك للعائلة، وذلك بعد اختفائهما من مساء اليوم السابق للعثور على جثتيهما.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق الطفلين من والدهما، ويُدعى حسام، 21 عاما، وذلك بدافع الحقد وحب والد الطفلين لهما أكثر منه، حيث استدرجهما إلى المروى المائي، وخنق أحدهما بقماشة وقتل الثاني بأن أغرقه.

فيما تم ضبطه والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت قرارها المتقدم.