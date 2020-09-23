تم تشريد أكثر من 100 قطة منزلية من إحدى الشقق السكنية خلال اليومين الماضيين جنوب شرق إسبانيا، بعد تعرض مالك الشقة للطرد من منزله مع القطط الخاصة به، والتي عجزت ملاجئ الحيوانات عن استيعاب عددها الكبير.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن ملجأ "سباما سفير" للحيوانات في ولاية فالينسيا الإسبانية، أن الشقة التي وسعت كل تلك القطط كانت مساحتها 100 متر فقط، وكانت تضم 110 قطة.

وقالت سيلفادورة دورما، إحدى العاملات بملجأ الحيوانات، إن المالك الذي هو شاب صغير في السن امتلك قطتين منذ 3 سنوات؛ لتؤدي عملية التناسل بعدها لتلك القنبلة من القطط في منزله.

وأضافت دورما أن الفريق الخاص بالملجأ تمكن من إيواء 45 من القطط، لكن العدد الذي تم العثور عليه كان أكبر من طاقة الملجأ الذي يضم 200 قطة بالأساس.

وطالبت دورما، كل من يستطيع مساعدة الشاب المالك، بإيواء القطط لحين توفير التطعيمات اللازمة لها بدلا من تعرضها للخطر حال إطلاق سراحها بالشارع.

وأوضحت دورما أن الفريق يقدم كل المساعدات اللازمة للقطط رغم عدم تمكنه من إيواء جميعها بعد.