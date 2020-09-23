الأردن يعتزم تخفيض أسعار المحروقات نهاية الشهر الحالي

رجحت مصادر متطابقة في قطاع المحروقات بالأردن تخفيض أسعار المحروقات نهاية الشهر الحالي.

ونقلت صحيفة "الرأي" الأردنية، اليوم الأربعاء، عن المصادر قولها إن الحكومة ستجري نهاية شهر سبتمبر الحالي أول تخفيض على أسعار المشتقات النفطية منذ شهر مايو الماضي، بنسب تتراوح ما بين 1 إلى 3 بالمئة.

وبحسب المصادر، فمن المرجح تخفيض سعر السولار ما بين 2 إلى5. 2 قرش لكل لتر أو تقريبًا نصف دينار للصفيحة "20 لترا"، وبنسبة تخفيض 5 بالمئة، مشيرة إلى تخفيض سعر البنزين بشقيه اوكتان 90 واوكتان 95 بقيمة من نصف قرش إلى قرش لكل لتر وبنسبة من 1إلى 5. 1 بالمئة فقط.

وأكدت أن معدل سعر خام برنت بلغ 41 دولارا للشهر الحالي، بانخفاض بنسبة 9 بالمئة عن معدل سعر نفط برنت لشهر أغسطس الماضي الذي بلغ 45 دولارا للبرميل.