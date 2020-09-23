الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحتفل بمرور 20 عاما على مشروع المفاعلات النووية المبتكرة

احتفلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بمرور 20 عامًا على المشروع الدولي للوكالة بشأن المفاعلات النووية المبتكرة ودورات الوقود.

وقال بيان للوكالة الدولية اليوم الاربعاء – من مقرها فى فيينا – إن الاحتفال تم افتراضيا عبر الانترنت بمشاركة شخصيات دولية بارزة وذلك على هامش المؤتمر العام الرابع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكر البيان أن الاحتفال سلط الضوء على نجاحات المشروع لافتا الى أهمية توفير الدعم مستقبلا للدول التي تواجه احتياجات الطاقة المتغيرة والتي تتطلب تقنيات مبتكرة.

ولفت البيان الى أن المشروع تأسس في عام 2000 وهو وسيلة رئيسية للتعاون الدولي بشأن استدامة الطاقة النووية والاستراتيجيات طويلة الأجل والابتكارات المؤسسية والتقنية كما يوفر منتدى للخبراء وصانعي السياسات من البلدان الصناعية والنامية للتعاون في القضايا التي تعتبر مهمة للتخطيط المستدام وتطوير ونشر الطاقة النووية.

ونقل البيان عن رافائيل جروسي مدير عام الوكالة قوله أن الطاقة النووية لها مستقبل مشرق مشيرا الى أن هناك اعترافًا متزايدًا حول العالم بقدرة الطاقة النووية على تقديم مساهمة مهمة في مكافحة تغير المناخ من خلال مساعدة دول العالم على تأمين كهرباء نظيفة وموثوقة على مدار الساعة لتشغيل اقتصاداتها.