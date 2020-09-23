الإبراشي يهاجم تويتر بسبب هاشتاج «اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي»: الموقع انقض على مبادئه

هاجم الإعلامي وائل الإبراشي، موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بسبب هاشتاج يدعو إلى اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال «الإبراشي» أثناء تقديمه لبرنامج «التاسعة» عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، إن «تويتر» انقض على مبادئه، وعلى القيم والقواعد الثابتة والأسس الأخلاقية التي يستند إليها، قائلًا إن هاشتاج بهذا الشكل هو دعوة للقتل والدم والفوضى واقتحام الأسوار والمؤسسات.

وانتقد عدم حذف تويتر للهاشتاج، مشيرًا إلى أن الموقع دائمًا ما كان حساسًا ودقيقًا لأي مخالفة لقواعده، وذلك تجاه أي لفظ يحمل إيحاءات بتحرش جنسي أو حض على القتل أو العنف أو العنصرية.

ولفت إلى أن تويتر يدخل في معارك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويحذفون له كلمات يرون فيها حضًا على العنف أو العنصرية.

وعن دعوات جماعة الإخوان المسلمين ومناصريهم باقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، قال الإعلامي إن هذه الدعوة تأتي لإدراكهم ان الإعلام مؤثر إلى حد كبير، لأنه يفضحهم ويكشف أكاذيبهم وادعائاتهم، بحسب تعبيره.