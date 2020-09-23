قال عماد متعب نجم الأهلي السابق، أنه يجب على رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر، أن يحسم موقفه النهائي من الاستمرار في منصبه خلال الفترة الحالية.

و طلب محمود الخطيب رئيس الأهلي عقد اجتماع عاجل مع فايلر وذلك عقب مباراة الفريق أمام نادي مصر، ويأتي ذلك في ظل رغبة الخطيب معرفة قرار المدرب السويسري وجهازه المعاون بشكل عاجل بتحديد مصيرهم من الاستمرار مع الفريق أو الاعتذار عن عدم إكمال مهمتهم، في ظل تلميح المدير الفني السويسري بوجود مشاكل تمنعه من الاستمرار.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورتس":«فايلر عليه أن يحسم موقفه، حالته النفسية مؤثرة عليه جدا، الفترة الأولى من ولاياته – قبل توقف كورونا – كان الأداء أفضل بكثير، بعد العودة من التوقف شكل الفريق ليس الأفضل».

وأضاف:«المباريات بعد العودة بها مشاكل، وتغييرات كثيرة في طريقة اللعب، ومن المستحيل أن يبدأ بطريقة خاطئة أمام الوداد في دوري الأبطال لأنه لا مجال للعودة في مثل هذه المباريات».

وواصل:«لو فايلر ليس في تركيزه بنسبة 100 % يبلغ الأهلي، لأنه لو لم يكمل المهمة، يتحرك الأهلي مباشرة للتعاقد مع مدرب».