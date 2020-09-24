سكان الأرجنتين يسحبون مدخراتهم الدولارية من البنوك

أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة في الأرجنتين إقبال المودعين على سحب مدخراتهم الدولارية من البنوك المحلية بعد تخفيف القيود المفروضة على سحب الأموال من البنوك.



وبحسب البيانات التي نشرها البنك المركزي الأرجنتيني، تم سحب حوالي 205 ملايين دولار تمثل حوالي 2 في المئة من إجمالي الودائع التي تقل عن مليون دولار للوديعة الواحدة، خلال ثلاثة أيام بعد قرارات البنك المركزي يوم 15 سبتمبر الحالي، التي جعلت الحصول على الدولار الأمريكي من القنوات الرسمية أصعب وأعلى تكلفة.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه الأرقام توضح مدى السخط الذي يشعر به صغار المدخرين الذين حولوا مدخراتهم من البيزو الأرجنتيني إلى الدولار توقعا لتراجع أكبر في سعر العملة المحلية.



وأضافت بلومبرج أن الوقت لا يزال مبكرا لمعرفة اتجاه المودعين بشكل حاسم، ولكن البيانات تشير إلى أن المدخرين يفضلون الاحتفاظ بالدولارات في أيديهم بدلا من إيداعها في حسابات مصرفية خشية فرض مزيد من القيود في المستقبل.



وقال مسؤول في البنك المركزي، رفض الكشف عن اسمه، إن السلطات تشعر بالقلق من الشائعات التي تخلق حالة من الغموض بين المودعين، مضيفا أن جميع المؤسسات المصرفية تعمل بصورة عادية مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، مع السماح لأصحاب الودائع بسحبها وفق رغبتهم.