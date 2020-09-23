حملة لإزالة الإشغالات بنفق محطة الزقازيق بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة شن حملات لرفع الإعلانات والإشغالات والتعديات على حرم الطريق من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالى للمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة حي أول الزقازيق، برئاسة محمد محمود، رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بنطاق الحي.

واستهدفت الحملة، تحقيق الانضباط ورفع الإشغالات، وذلك بشارع النقراشي وأمام القصر الأبيض ونفق المشاه بمحطة قطارات الزقازيق.