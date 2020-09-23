فرع جديد لخدمة عملاء WE بالمهندسين

افتتحت المصرية للاتصالات "WE"، أحدث فروعها لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة بنظام الفرانشايز في أحد أكثر المواقع تميزًا بشارع شهاب في قلب حي المهندسين، يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على زيادة تواجدها في أكثر المناطق حيوية بما يضمن خدمة أكبر شريحة من العملاء الحاليين والجدد، ويقدم المركز الجديد جميع خدمات المبيعات وخدمة العملاء لكل خدمات المحمول والإنترنت والتليفون الأرضي وغيرها من الخدمات.

ويعد هذا الفرع إضافة جديدة لمراكز "WE" المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تقدم خدمات الاتصالات المتكاملة، حيث تم تصميم المركز ليقدم جميع الخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات من خدمات الموبايل والإنترنت والخط الأرضي، وكذلك خدمات ما بعد البيع من تحصيل فواتير الموبايل والخط الأرضي والإنترنت في أقل وقت ومجهود.

كما حرصت الشركة على ضمان تطبيق كل إجراءاتها الاحترازية المطبقة في فروعها المختلفة لضمان سلامة العملاء في ظل مواجهة مخاطر فيروس كورونا المستجد.