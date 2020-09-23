جونسون يحث البريطانيين على الالتزام بقيود جديدة إثر زيادات حادة في الإصابات

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حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين على "التحلي بالانضباط والإصرار" والالتزام بالقواعد الجديدة التي أعلنتها الحكومة من أجل احتواء الزيادات الكبيرة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي كلمة تلفزيونية مساء الثلاثاء، حذّر جونسون من أن الحكومة قد تذهب أبعد من ذلك، في حال لم يلتزم الناس بالإجراءات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التدابير الجديدة التي فرضت قد تستمر لستة أشهر.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل 4926 إصابة جديدة و37 حالة وفاة في بريطانيا يوم الثلاثاء، وفقا للأرقام الصادرة عن الحكومة.

وفرضت السلطات في إنجلترا ارتداء الكمامات على نطاق أوسع، كما ألزمت الحانات والمطاعم ودور الضيافة بإغلاق أبوابها بحلول العاشرة ليلا. ورفعت غرامة انتهاك القواعد للمرة الاولى إلى 200 جنيه استرليني.

وفي أسكتلندا، حظرت السلطات تبادل الزيارات المنزلية.

"لا يمكننا عزل كبار السنّ فقط"

ودافع جونسون عن اتخاذ التدابير الجديدة، قائلا إنها "صارمة لكنها ملائمة".

وحذر من أن عدم الالتزام بالقواعد لا يمثل مخاطرة فردية فقط، موضحا أن مشكلة المرض تتمثل في "أن سعالك الخفيف قد يمثل خطر الموت بالنسبة لشخص آخر".

ورفض اقتراح عزل كبار السنّ والمعرّضين للخطر فحسب، ووصفه بأنه "غير واقعي"، وقال: " إذا تركت الفيروس ينتشر عبر الناس، سيجد حتما طريقه إلى كبار السن وبأعداد أكبر".

وأضاف محذرا: "ما لم نتصرّف، فالمخاطرة هي أننا سنضطر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في وقت لاحق".

وقال: "إذا لم يلتزم الناس بالتدابير التي وضعناها، سنحتفظ عندها بالحق في اتخاذ إجراءات أشد".

وتابع جونسون موضحا: "إذا التزمنا بهذه القواعد البسيطة معا، سنجتاز الشتاء سويا. لا شكّ أن هناك شهورا صعبة قادمة".

وكان جونسون قد أخبر نواب البرلمان، في وقت سابق الثلاثاء، أن القواعد الجديدة متخذة بعناية لتخفيض معدلات انتشار المرض والحد من مخاطر "تهدد الأرواح وسبل العيش".