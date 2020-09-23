بيلاروسيا: تسجيل 253 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يتجاوز 76 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة في بيلاروسيا، اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية بـ 253 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 76357 حالة، في حين توفي خمسة مصابين ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 796 وفاة.



ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ عن بيان للمكتب الصحفي للوزارة، أنه " تم تسجيل 76357 شخصا بإصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووصل عدد الفحوصات التي أجريت للكشف عن الفيروس إلى 1759393 فحصاً، ووصل عدد الوفيات الإجمالي منذ بداية انتشار الجائحة إلى 796 مصاباً بالفيروس إلى جانب عدد من الأمراض المزمنة".



وكان الحد الأقصى لارتفاع عدد الإصابات في البلاد خلال 24 ساعة قد بلغ 973 مصاباً عقب تسجيل انخفاض في زيادة عدد المصابين إلى أقل من 100-200 حالة، أما خلال الفترة الأخيرة فتم تسجيل زيادة يومية بمستوى أكثر من 200 إصابة ووصل عدد الإصابات الإجمالي حتى يوم أمس /الثلاثاء/ إلى 76104 حالات والوفيات إلى 791 شخصاً.



وأضافت وزارة الصحة في بيانها أن 73564 مصابا بـ (كوفيد-19) تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى.