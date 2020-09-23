الأكثر قراءة
المئات يشيعون جثمان الطفل محمد ضحية التنمر بالمنوفية: طلعوني من الصندوق
تراجع حاد لأسعار الذهب
فيديو.. أشرف عبدالباقي: النقلة السريعة لنجوم «مسرح مصر» عيب من وجهة نظري
قضية النصف تريليون جنيه (حلقة 3) كيف اختارت العصابة 337 قطعة أرض دولة للاستيلاء عليها؟
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يظهر اندلاع حريق ضخم بأحد المخابز الرئيسية، في العاصمة السورية دمشق.ونجحت قوات الإنقاذ في إطفاء الحريق، دون أن يسفر عن أي وفيات أو إصابات.