عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يظهر اندلاع حريق ضخم بأحد المخابز الرئيسية، في العاصمة السورية دمشق.

ونجحت قوات الإنقاذ في إطفاء الحريق، دون أن يسفر عن أي وفيات أو إصابات.

