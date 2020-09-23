 بالفيديو.. حريق ضخم بأحد المخابز الرئيسية في دمشق - بوابة الشروق
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بالفيديو.. حريق ضخم بأحد المخابز الرئيسية في دمشق

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 5:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 5:04 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يظهر اندلاع حريق ضخم بأحد المخابز الرئيسية، في العاصمة السورية دمشق.
ونجحت قوات الإنقاذ في إطفاء الحريق، دون أن يسفر عن أي وفيات أو إصابات.


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