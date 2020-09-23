تقرير: مقتل كوري جنوبي أثناء محاولته دخول كوريا الشمالية

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الأربعاء، بأنه يعتقد أن موظفًا كوريًا جنوبيًا مفقودًا قد قتل أثناء محاولة لدخول كوريا الشمالية عن طريق البحر.



وتم الإبلاغ عن فقدان الرجل الذي يبلغ من العمر 47 عامًا، وهو موظف في وزارة المحيطات والمصايد بكوريا الجنوبية أول أمس الاثنين.



وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الرجل اختفى فجأة من قارب أثناء قيامه بجولة تفقدية على بعد حوالي 10 كيلومترات جنوب الحدود البحرية بين الكوريتين.



وبدأت كوريا الجنوبية البحث عن الرجل باستخدام سفن وطائرات وسط مخاوف من أن التيار ربما جرفه إلى المياه الكورية الشمالية.



وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر، أن كوريا الشمالية انتشلت جثة الرجل وأحرقتها في إطار إجراءات ضد انتشار محتمل لفيروس كورونا.



ولم تؤكد وزارة الدفاع هذه المعلومات في البداية، وقالت إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الرجل لا يزال على قيد الحياة أم لا.