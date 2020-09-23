اليابان تدرس تخفيف قيود السفر المفروضة بسبب كورونا اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل

أعلنت مصادر مطلعة في اليابان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تدرس تخفيف قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل للسماح بدخول الرعايا الأجانب الذين يعتزمون المكوث في البلاد لفترات طويلة لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر.

وقالت المصادر- حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- إنه من المقرر السماح لنحو 1000 زائر أجنبي بدخول اليابان يوميًا في ظل قيود مخففة، مع زيادة قدرة إجراء فحوصات فيروس كورونا في المطارات لاستيعابهم، ولكن مع استمرار استبعاد دخول السياح إلى البلاد.

وخففت الحكومة اليابانية بالفعل قيود السفر المفروضة على رجال الأعمال الذين ينتقلون بين بعض الدول الآسيوية بما في ذلك فيتنام وتايلاند. وفي أغسطس الماضي، بدأت اليابان بالسماح للطلاب الأجانب الحاصلين على منح حكومية بدخول البلاد.

ووفقًا للمصادر المطلعة، تخطط الحكومة لتوسيع نطاق الأشخاص المعفيين من حظر الدخول بشكل كبير، والسماح بدخول الطلاب الأجانب غير الحاصلين على المنح الحكومية والأطقم الطبية والرياضيين والقادمين من أجل الأنشطة الثقافية اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل.

وأضافت المصادر أن الحكومة تعمل على تكثيف عدد اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل التي تجريها السلطات الصحية في أكبر ثلاثة مطارات في اليابان- ناريتا وهانيدا وكانساي - وستحول الآن تركيزها إلى نيو شيتوس بالقرب من سابورو وتشوبو بالقرب من ناجويا ومطار فوكوكا.

وتحظر اليابان حاليًا دخول مواطني 159 دولة ومنطقة، كما تمنع دخول المسافرين الأجانب- باستثناء المقيمين منذ فترة طويلة- الذين زاروا أي من هذه الدول خلال 14 يومًا من وصولهم لليابان.