محافظ مطروح يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والفنية

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء ، أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة على مستوى المحافظة، للعام 2019 / 2020، ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية.

وقدم شعيب التهنئة للطلاب العشرة الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادات، مع الاقتصار على تكريم الثلاثة الأوائل من كل شهادة هذا العام نظرًا لظروف جائحة كورونا.

وقال إنه يتم نشر فكر وثقافة التعليم الإليكتروني عن بُعد (online)، والتي ثبت أهميتها ونجاحها في أول اختبار لها في تأدية الامتحانات في ظل جائحة فيروس كورونا، وهي تجربة فريدة بين دول العالم، وعلى الدعم الدائم والمستمر للطلاب الأوائل؛ لأنهم الجيل الجديد سيساهم في تحقيق بناء مصرنا الحديثة.

وشدد على جهود المحافظة للتنسيق مع عدد من الكليات والجامعات للعمل على توفير المزيد من المنح لأبناء المحافظة وصلت لعدد 40 منحة مجانية بالتعاون مع الجامعات المصرية والخاصة حتى الآن، وذلك كوادر من أبناء المحافظة قادر على سد العجز في كافة التخصصات التي تحتاجها المحافظة والمشاركة في جهود التنمية، مع استكمال بناء جامعة مطروح، وجاري إنشاء 19 مدرسة جديدة وتطوير وصيانة 14 مدرسة أخرى.

بالإضافة إلى تطوير عدد من مدارس وفصول التعليم المجتمعى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وقيادة المنطقة الغربية العسكرية وأهالي المحافظة؛ من أجل توفير خدمة تعليمية لائقة بأبنائنا وبناتنا في كافة المناطق والتجمعات الصحراوية، وبما يساهم في القضاء على التسرب من التعليم.

كما تم خلال الاحتفالية، إهداء محافظ مطروح جهاز برايل لتعليم المكفوفين للطالب يحيى مرغني؛ لمساعدته على استيعاب دروسه التعليمية.