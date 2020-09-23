حلمي النمنم: محمد حسنين هيكل جعل من الصحافة مهنة بالغة الاحترام والمصداقية

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن النظرة تجاه مهنة الصحافة تغيرت بفضل أناس عظماء مارسوا هذه المهنة فأكسبوها احترامًا ومصداقية، ويأتي في مقدمتهم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن «هيكل» جعل من الصحافة مهنة بالغة الاحترام والتقدير ولها مصداقية سواء لدى الرأي العام أو المسؤولين في الدولة، متابعًا حديثه: «هناك أسماء كبيرة في مهنة الصحافة، لكن رقم واحد هو محمد حسنين هيكل».

واستطرد: «أن تصبح لهذه المهنة هذا التأثير وهذا الاحترام، أظن في ناس المفروض نعملهم تمثال وعلى رأسهم محمد حسنين هيكل»، مشيرًا إلى أن الكاتب الراحل لم يدخل مجال الصحافة لأنه حاصل على شهادة كبيرة، فهو حاصل على التجارة المتوسطة، ولم يدخلها أيضًا لأنه «من طرف فلان باشا أو من عيلة»، بل التحق بها؛ لأنه يحب المهنة ولديه الموهبة ويبذل الجهد الحقيقي، وفق تعبيره.

وتحل غدًا ذكرى ميلاد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، الذى ولد فى 23 سبتمبر من عام 1923، وصار أشهر وأكبر الكتاب المصريين فى تاريخ الصحافة.