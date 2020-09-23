 هالة صدقي تكشف تطورات قضية نسب أبنائها - بوابة الشروق
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هالة صدقي تكشف تطورات قضية نسب أبنائها

مصطفى الجداوي
نشر في: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 3:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 3:44 م

قررت الفنانة هالة صدقي إلغاء قضية عدم إثبات نسب أبنائها إليها، والتي قام زوجها سامح سامي برفع دعوى قضائية ضدها.

وأعلنت «صدقي»، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلة: "أمس تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد التأكد من حضورنا ومعنا كل الأدلة والبراهين على كذبه وادعاءه".

وأضافت: "تكرم القاضي لتأجيل القضية إلى آخر الرول لإصراري على تكملة القضية وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير".

 

 

امس تم الغاء القضيه المشينه المهينه لي ولاطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعه بعد تأكده من حضورنا ومعانا كل...

Posted by Hala Sedki on Tuesday, 22 September 2020

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