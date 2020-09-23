هالة صدقي تكشف تطورات قضية نسب أبنائها

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قررت الفنانة هالة صدقي إلغاء قضية عدم إثبات نسب أبنائها إليها، والتي قام زوجها سامح سامي برفع دعوى قضائية ضدها.

وأعلنت «صدقي»، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلة: "أمس تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد التأكد من حضورنا ومعنا كل الأدلة والبراهين على كذبه وادعاءه".

وأضافت: "تكرم القاضي لتأجيل القضية إلى آخر الرول لإصراري على تكملة القضية وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير".