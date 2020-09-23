خطابات مسجلة من السعودية وأفغانستان والعراق في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

يشهد اليوم الثاني من الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد عبر الإنترنت للمرة الأولى على الإطلاق بسبب وباء فيروس كورونا، خطابات مسجلة سلفا من السعودية وأفغانستان والعراق.

وبدأت الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بتصريحات من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الصيني، شي جين بينج، والرئيس الإيراني، حسن روحاني، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وآخرون.

ويلقي رؤساء دول وحكومات ووزراء من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعددهم 193، خطابات عن بعد، تنتهي في 29 سبتمبر.

ويتم بث خطابات مسجلة سلفا للزعماء في قاعة الجمعية العامة الخالية بشكل كبير، حيث يوجد بها ممثل واحد فقط عن كل دولة.