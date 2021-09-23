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اكد ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، أن انتشار الفيديو المسرب له محاولة لإثارة البلبلة قبل مواجهتي ليبيا بتصفيات كأس العالم.

وانتشر مقطع فيديو لضياء السيد قبل استضافته على إحدى القنوات يمازح الطاقم الفني وأكد أنه لن يضم محمود عبد الرازق شيكابالا لقائمة منتخب مصر مما أثار الجدل الواسع قبل مباراتي ليبيا.

وقال ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية لقناة الحياة: «علاقتي باللاعبين في الأهلي والزمالك مميزة للغاية وانتشار الفيديو ما هو إلا محاولة لإثارة البلبلة بين اللاعبين والأندية».

وأضاف: «حدث تواصل مع شيكابالا عن طريق مدحت العدل وتم شرح وجهات النظر واقدر شيكابالا بشدة».

وأكمل المدرب العام: «ساحصل على حقي واتخذت كل الاجراءات لانه لا ينبغي انتشار مثل هذه الأمور».

وأتم: «علاقتي جيدة بجميع اللاعبين سواء في الأهلي أو الزمالك هذه أمور ليست بمحمل الجد اطلاقا».