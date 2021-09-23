 القضاء في ألبانيا يصدر حكماً بسجن المدعي العام السابق لمدة عامين - بوابة الشروق
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القضاء في ألبانيا يصدر حكماً بسجن المدعي العام السابق لمدة عامين

أ ش أ
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 8:03 ص | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 8:03 ص

عوقب المدعي العام السابق في ألبانيا "أدرياتيك لالا" بالسجن لمدة عامين لإخفائه أموالا تتعلق بممتلكات مملوكة بشكل غير قانوني.
وأوضحت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن القضاء الألباني صادر أيضاً ممتلكات خاصة بـ"أدرياتيك لالا" الذي شغل منصبه خلال الفترة 2012-2017 وتم منعه من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات.
وفي مايو الماضي، أدين "لالا" من قبل محكمة ألبانية تختص بالتعامل مع قضايا فساد كبار المسؤولين، حيث أقرت بأن المدعي العام السابق مذنب لإخفائه ممتلكات وتقديم معلومات كاذبة عن إقرارات الأصول التي يجب على المسؤولين تقديمها كل عام.


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