وزير الخارجية الصيني يدعو لإنهاء العقوبات الاقتصادية على أفغانستان

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الخميس، إلى تقديم مساعدات إنسانية فورية لأفغانستان، قائلا إنه ينبغي رفع العقوبات الاقتصادية وذلك من بين اقتراحات أخرى لتحقيق السلام بشكل مشترك في تلك الدولة التي مزقتها الحرب.

جاء ذلك في تصريحات لوانج خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين حول أفغانستان، الذي عقد عبر الفيديو.

وقال وانج، حسبما نقلت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، اليوم: يتعين على مجموعة العشرين، بصفتها منصة رئيسية للتعاون الاقتصادي، أن تلعب دورا بناء في السلام والتنمية في أفغانستان.

وأضاف أن المساعدات الإنسانية ذات أهمية قصوى وينبغي على الدول المسؤولة عن الوضع في أفغانستان أن تفعل شيئا لتخفيف الصعوبات التي يواجهها الأفغان.

يشار إلى أن الصين قررت تقديم مساعدات بقيمة 200 مليون يوان (31 مليون دولار)، بما في ذلك 3 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) لأفغانستان.

وحث وانج الغرب على رفع العقوبات عن أفغانستان، قائلا إن احتياطيات النقد الأجنبي لأفغانستان هي أصول وطنية مملوكة لشعب البلاد، ويجب أن يستخدمها، ولا ينبغي استخدام الاحتياطيات كورقة مساومة لممارسة ضغط سياسي على أفغانستان.





