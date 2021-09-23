القطاع الخاص البريطاني يسجل أضعف معدل نمو في الشهر الحالي مقارنة بـ7 أشهر

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أظهرت بيانات هيئة اي اتش اس ماركيت لأبحاث السوق اليوم الخميس، نمو القطاع الخاص البريطاني بأبطأ وتيرة في شهر سبتمبر الجاري بالمقارنة بوتيرة النمو طوال سبعة شهور، وذلك بعدما أضر نقص المواد الخام والعمالة بالنشاط الاقتصادي وأدى لارتفاع الضغوط التضخمية.

وقد تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 1ر54 بعدما سجل 8ر54 في أغسطس الماضي.

وقال كبير الاقتصاديين كريس ويليمامسون "بيانات شهري سبتمبر الجاري تضيف للمخاوف بأن الاقتصاد البريطاني يتجه إلى ارتفاع معدل التضخم والركود، في ظل تراجع النمو وارتفاع الأسعار".

وقد تراجع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 6ر54 خلال الشهر الجاري، في حين كان من المتوقع أن يبقى عند 55.

وكانت معدلات الزيادة في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة هي الأضعف في تسلسل النمو في الشهور السبعة.