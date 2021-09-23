الإجراءات القضائية تبقي الطفل الناجي من حادث تلفريك إيطاليا في إسرائيل لبعض الوقت

أصدرت محكمة في إسرائيل قرارا أوليا بإبقاء الطفل إيتان، الناجي الوحيد من حادث التلفريك الذي وقع في بحيرة ماجيوري الإيطالية في مايو الماضي، في إسرائيل في الوقت الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، اليوم الخميس، أن الطفل سيبقى حتى استئناف المحاكمة في محكمة الأسرة في تل أبيب، والمقرر لها الثامن من أكتوبر.

ونقلت أنسا، عن مصادر قضائية القول إن أقارب إيتان لوالدته، وعمته آيا بيران-نيركو، التي سافرت من إيطاليا إلى إسرائيل، سيتشاركان الوصاية عليه.

وأكدت متحدثة قضائية، أن جلسة عقدت في تل أبيب اليوم، إلا أنها لم تذكر المزيد من التفاصيل لأن الأمر يتعلق بجلسة بمحكمة الأسرة.

وقالت عمة إيتان لدى الدخول لقاعة المحكمة: "أريد إعادة إيتان للمنزل. أنا قلقة جدا بشأنه. أريد إعادته للمنزل في أقرب وقت ممكن".

وكان الطفل، البالغ من العمر ست سنوات، والذي فقد والديه وشقيقه الأصغر واثنين من أباء أجداده في الحادث، قد سافر إلى إسرائيل سرا مع جده لوالدته قبل أسبوعين تقريبا، في انتهاك لحكم قضائي.

ويحقق مكتب المدعي العام في مدينة بافيا الإيطالية بشأن اختطاف الجد للطفل.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن جدة إيتان وشخصا آخر مشتبه بهما أيضا. وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الأحد الماضي أن هذا الشخص قاد السيارة المستأجرة التي نقلت الجد والطفل من بافيا إلى سويسرا، حيث سافروا من هناك إلى تل أبيب.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، أجرى أقارب الطفل لأمه مقابلات إعلامية في إسرائيل وقالوا إنهم تصرفوا لما فيه مصلحة الطفل. وزعموا أن إيتان لم يتلق المساعدة الجسدية والنفسية اللازمة في إيطاليا.

ومن جانبهم، أعرب المحامون الإسرائيليون الممثلون لعائلة الأب عن قلقهم. ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عنهم القول: "عودة إيتان إلى منزله في إيطاليا تبدو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".