الشرطة الألمانية ترصد زيادة حالات العبور غير الشرعي على الحدود الألمانية - البولندية

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، أن عدد حالات العبور غير الشرعي بمحاذاة الحدود الألمانية-البولندية زاد خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب الوزارة، ضبطت الشرطة الاتحادية 474 شخصا على الحدود الألمانية –البولندية دخلوا إلى ألمانيا بشكل غير شرعي في أغسطس الماضي.

وقال متحدث باسم الوزارة، اليوم الخميس، أن عدد الأشخاص الذين دخلوا بشكل غير شرعي أو تم تهريبهم بلغ حتى 20 سبتمبر الجاري 760 شخصا.

وأضاف المتحدث، أن الشرطة الاتحادية تتعاون بشكل وثيق مع السلطات البولندية من أجل مواجهة هذه الظاهرة.

وبحسب بيانات الشرطة الاتحادية، فإن مدينة فرانكفورت المطلة على نهر الأودر شرقي ألمانيا هي نقطة العبور بين الحدود الألمانية والبولندية.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن الوضع المشحون حاليا في الهجرة بسبب بيلاروس يؤثر في الوقت الحالي على ألمانيا أيضا.

وبحسب المعلومات الحالية، يدخل أغلب الأشخاص الذين يتم ضبطهم على الحدود حتى الآن، إلى بيلاروس أولا، ثم يواصلون السفر بعد ذلك عبر ليتوانيا وبولندا في اتجاه الغرب، وغالبا ما يحصلون على دعم من خلال مهربين.

وجاء في بيان الشرطة الاتحادية، تم وضع أولى التعديلات اللوجستية لرعاية الأشخاص الذين دخلوا بشكل غير قانوني أو تم تهريبهم.

كما يتم التخطيط لاتخاذ مزيد من الإجراءات لضبط الحدود.