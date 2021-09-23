وزير السياحة يبحث مع سفير مصر في كييف سبل دفع مزيد من الحركة الوافدة من أوكرانيا

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً مع السفير أيمن الجمال سفير مصر في أوكرانيا، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من أوكرانيا خلال الفترة القادمة خاصة مع اقتراب بدء الموسم السياحي الشتوي.



حضر الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة، ومساعد الوزير للشئون الفنية، والمُشرف العام على الادارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.



وخلال الاجتماع، تم مناقشة تفعيل خطة عمل مشتركة لدفع الحركة الوافدة من السوق الأوكراني لمصر، كما تم الاتفاق على قيام الوزارة بتنظيم عدد من الفعاليات والأحداث السياحية والثقافية والفنية في أوكرانيا للترويج السياحي للمقصد السياحي المصري وذلك بالتعاون مع وزارتي الخارجية والثقافة المصريتين، هذا بالإضافة الى المشاركة في عدد من المعارض السياحية التي سوف يتم تنظيمها في أوكرانيا خلال الفترة القادمة.



كما تم مناقشة الاستعدادات الخاصة بمشاركة وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي المقرر إقامته في أوكرانيا في أكتوبر القادم.



جدير بالذكر أن السوق الأوكراني يأتي في المرتبة الثانية ضمن الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر قبل أزمة جائحة فيروس كورونا، كما أن أوكرانيا كانت من أوائل الدول التي جاء سائحيها إلى مصر منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة في يوليو 2020، وهي من الدول الأكثر إقبالاً على المقاصد السياحية المصرية منذ ذلك التاريخ مما يؤكد على ثقة دولة ومواطني أوكرانيا في الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي تطبق في المنتجعات السياحية المصرية.