الحكومة الألمانية تقرر وقف دعم الوقود الحيوي المستخرج من زيت النخيل

تعتزم الحكومة الألمانية اعتبارا من عام 2023 إلغاء دعم الوقود الحيوي المستخرج من زيت النخيل وذلك بناء على مرسوم معدل قرره مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء.

وبدلا من ذلك، تعتزم الحكومة الألمانية مستقبلا قصر الدعم على الوقود الحيوي المتقدم المستخرج من نفايات وفضلات مثل السماد البلدي أو القش.

من جانبها، قالت وزيرة البيئة الألمانية سفنيا شولتسه:" تقدم مواد الوقود الصديقة للبيئة إسهاما مهما لتوفير المزيد من الحماية للمناخ في قطاع النقل، غير أن ما هو جيد للمناخ لا ينبغي أن يضر بالبيئة" مشيرة إلى أنه من " غير المقبول" استئصال غابات أو تجفيف مستنقعات من أجل استخراج وقود حيوي.

وكان بمقدور شركات الزيوت المعدنية حتى الآن خلط زيت النخيل مع مواد وقود أخرى تبعا للحصة المعروفة باسم حصة تخفيض غازات الاحتباس الحراري والتي تلزم شركات الطاقة بتخفيض الانبعاثات من وقودها بنسبة مئوية معينة، وتهدف الحصة إلى رفع نسبة الانخفاض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع النقل من 6% في الوقت الراهن إلى 25% في عام 2030.

ويحظر المرسوم الجديد على الشركات استخدام زيت النخيل اعتبارا من عام 2023 من أجل تحقيق النسبة الملزمة قانونيا.

يذكر أن زيت النخيل هو صاحب النسبة الأكبر بين المواد الغذائية والأعلاف التي تدخل في صناعة الوقود الحيوي بـ(20%)، وقالت شولتسه إن هذه النسبة ستؤول مستقبلا لمواد الوقود الحيوي التي تحمي المناخ بدون أن تدمر الطبيعة.