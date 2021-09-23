برلين: هناك رغبة في توفير إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع لذوي الإعاقة دون عوائق

دعا مفوض الحكومة الألمانية المعني بشؤون ذوي الإعاقة لتوفير إمكانية وصول شاملة خالية من أي عوائق إلى مراكز الاقتراع خلال الانتخابات البرلمانية المنتظرة الأحد المقبل، وذلك لذوي الإعاقة.

وقال يورجن دوزل لشبكة التحرير الصحفي الألمانية "أر إن دي" في عددها الصادر اليوم الخميس: "صحيح أن كثيرا من مراكز الاقتراع يمكن الوصول إليها بالنسبة للمعاقين ، إلا أنها لا تزال غير خالية بشكل تام من الحواجز بالنسبة لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة".

وتابع المفوض الحكومي قائلا: "يجب أن يكون لدى جميع الأشخاص المعاقين بصريًا نماذج انتخاب ويجب مساعدة جميع الصم بواسطة مترجمي لغة الإشارة".

وشدد دوزل على أنه يتعين على الأوساط السياسية ألا تحيل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التصويت البريدي، وقال: "من يرغب في الذهاب إلى مركز الاقتراع، يجب دعمه من الحكومة.. يجب ضمان المساعدة لكل شخص معاق".