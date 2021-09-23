تراجع طفيف للتضخم في سنغافورة خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة السنغافورية الصادرة اليوم الخميس، تراجعا طفيفا في معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي على خلفية تراجع وتيرة نمو أسعار النقل الخاص.

بلغ معدل التضخم خلال الشهر الماضي 4ر2% مقابل 5ر2% خلال يوليو الماضي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

ويعكس التراجع الطفيف لمعدل التضخم انخفاض معدل تضخم أسعار النقل الخاص والذي عوض الزيادة في معدل التضخم الأساسي. وارتفعت تكلفة النقل الخاص خلال أغسطس الماضي بنسبة 8ر10% نتيجة تراجع وتيرة الزيادة في أسعار السيارات وتراجع تكاليف خدمات النقل الخاص الأخرى.

في الوقت نفسه ارتفع معدل التضخم الأساسي خلال أغسطس الماضي إلى 1ر1% مقابل 1% خلال يوليو الماضي.