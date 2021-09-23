محافظ بورسعيد يشهد حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورسعيد، حفل تخرج طلاب كلية النقل الدولي واللوجستيات، وكلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية، وبحضور عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وأولياء أمور الطلاب.

وسلم محافظ بورسعيد ورئيس الأكاديمية البحرية، الطلاب من خريجي كليات الهندسة واللوجستيات شهادات التخرج، وسط أجواء احتفالية بين الطلاب والحضور.

وأكد محافظ بورسعيد فخره واعتزاز بتواجد فرع للأكاديمية ببورسعيد، واستطرد: "ذلك الصرح العملاق داخل المحافظة الذي يعتبر فخر لنا جميعا"، مشيدا بدور الأكاديمية في تأهيل الشباب وعقد الدورات والتدريبات العملية لهم في مجال اللوجستيات حيث تم تدريب عدد من الشباب على الأعمال الخاصة باللوجستيات والنقل البحري والأرصفة البحرية وأضاف بأن دور هذا الصرح الكبير يزداد أهمية خاصة مع المشروعات التي تجري بمنطقة شرق بورسعيد وأعمال التطوير بالموانئ.

وأشاد المحافظ بالفكر العالي والمستوى المرتفع للطلبة، والتي تجسد في مشروعات التخرج المقدمة منهم، مؤكدًا أن الأكاديمية تلعب دور أساسي بالخبرات المتوفرة لديها في تنمية المحافظة بمختلف المجالات.

وقدم محافظ بورسعيد الشكر إلى أولياء الأمور على وقوفهم مع أبنائهم حتى حصدوا ثمار جهدهم وعرقهم، وطالب المحافظ أبنائه الطلاب تسخير كافة الخبرات والمهارات العلمية التي حصلوا عليها أثناء دراستهم بالأكاديمية لصالح الوطن.