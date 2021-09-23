محافظ الدقهلية يكلف التضامن بسرعة التدخل للتعامل الفوري مع إحدى حالات التشرد

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أثناء جولته الميدانية بالمنصورة، الدكتور وائل عبد العزيز مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة التدخل للتعامل الفوري مع إحدى حالات التشرد التي لاحظها خلال مروره بشارع الجيش بالمنصورة.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية، تحرك على الفور فريق التدخل السريع بالمديرية للتعامل مع الحالة، وتم بحثها لتقديم أوجه المساعدة اللازمة لها سواء بالإيواء في إحدى دور الرعاية، أومنحها خدمات التضامن الاجتماعي وفقا للشروط المقررة في هذا الشأن.

وقال وكيل الوزارة، إن الحالة لرجل اعتاد التسول بالشوارع، وتبين أنه من خارج المحافظة، وليس لديه أي أوراق ثبوتية.

وأضاف انه تم عرض الخدمات المتاحة على الحالة المذكورة، لكنه رفض وتم التعامل معه باتخاذ الإجراءات المقررة في مثل هذه الحالات.

من جانبه أكد المحافظ، ضرورة تكثيف الحملات الدورية من قبل التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الشرطة للقضاء على ظاهرة التشرد والتسول بمراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة، وذلك للعمل المستمر والجاد على مواجهة مثل هذه الظواهر السلبية والعمل على توفير الحياة الكريمة لهم من خلال دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي والمنتشرة بمراكز المحافظة.

وشدد على ضرورة دعم ومساندة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في هذا الشأن.