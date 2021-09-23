قطاع الطاقة الأمريكي يسجل أول فائض تجاري منذ السبعينيات

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة، اليوم الأربعاء، أن قطاع الطاقة الأمريكي سجل أول فائض تجاري له بعد عقود من العجز المستمر، بفضل زيادة صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال.

ونقلت الإدارة عن مكتب التعداد الأمريكي القول إن صافي تجارة قطاع الطاقة الأمريكي بلغ خلال العام الماضي 27 مليار دولار، وهو أول فائض تجاري للقطاع منذ عام 1974 على الأقل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أرقام مكتب التعداد كشفت عن أن النفط شكل الأغلبية الساحقة من تجارة قطاع الطاقة الأمريكي، ولكن هذه الفئة نفسها لا زالت تسجل عجزًا تجاريًا.

في المقابل زادت حصة الغاز الطبيعي من إجمالي صادرات الطاقة الأمريكية إلى 22%، من إجمالي قيمة هذه الصادرات خلال العام الماضي، كما أصبحت الولايات المتحدة أحد أكبر اللاعبين في سوق الغاز الطبيعي المسال، وحقق قطاع تجارة الغاز الطبيعي الأمريكي فائضا تجاريا خلال العام الماضي بقيمة 26 مليار دولار.