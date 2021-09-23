تراجع متوسط عمر الذكور البريطانيين للمرة الأولى على الإطلاق

أظهرت البيانات الجديدة أن متوسط العمر المتوقع للرجال البريطانيين تراجع للمرة الأولى منذ بدء السجلات الحالية.

وأظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية أنه من المتوقع أن يعيش الصبي الذي ولد بين 2018 و2020 حتى يبلغ 79 عاما بتراجع من 2ر79 عاما في فترة 2015 – 2017 ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا اليوم الخميس.

ولم تتغير التقديرات للنساء بصورة عامة، ومن المرجح أن تعيش الطفلة التي ولدت بين 2018 – 2020 لـ9ر82 عاما مثلما كانت في فترة 2015 – 2017.

وتعكس الأرقام أثر جائحة فيروس كورونا، التي أدت إلى زيادة الوفيات أكثر من العام الماضي، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني.

وبدأ رصد البيانات القابلة للمقارنة بشأن متوسط العمر في 1980 – 1982 عندما كان من المتوقع أن يعيش الرضيع الذكر حديث الولادة لـ8ر70 عاما والأنثى 8ر76 عاما.

وقالت باميلا كوب من مركز الشيخوخة والديموغرافيا التابع لمكتب الإحصاءات الوطنية: "متوسط العمر زاد في المملكة المتحدة على مدار الأربعين عاما الماضية وان كان بوتيرة أبطأ من العقد الماضي".

وأضافت: "غير أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تسجيل عدد من الوفيات أكبر من المعتاد في 2020".