قطب أعمال فلبيني يستعد لمنافسين جدد في قطاع الخطوط الجوية بعد الوباء

يتوقع قطب الأعمال الفلبيني لانس جوكونجوي، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة للطيران الاقتصادي في البلاد "سيبو إير"، تأسيس شركات طيران جديدة بعد الوباء يمكن أن تستفيد من إيجارات الطائرات الأرخص ثمنا وتنشيط الطلب على السفر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن جوكونجوي القول خلال منتدى نظمه نادي ماكاتي للأعمال اليوم الخميس: "علينا أن نبدأ في التفكير فيما سوف يبدو عليه قطاع الطيران عندما ينتهي كل هذا".

وقال جوكونجوي: "سوف ننافس شركات طيران جديدة تؤجر طائرات رخيصة للغاية".

كما أشار إلى أن شركة سيبو إير تتوقع أيضا منافسة أكبر من الخطوط الجوية الفلبينية، والتي يجب أن تظهر أقوى بعد إعادة الهيكلة".

وقال إن تعافي قطاع الطيران قد يستغرق عاما آخر أو نحو ذلك، وإن شركة سيبو اير لديها سيولة كافية لتنجح في ذلك.