المركزي التركي يخفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 18%

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قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 18%.

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية، أن البنك خفض معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بـ100 نقطة أساس إلى 18%.