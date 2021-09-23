 المركزي التركي يخفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 18% - بوابة الشروق
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المركزي التركي يخفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 18%

د ب ا
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 4:37 م | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 4:37 م

قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 18%.

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية، أن البنك خفض معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بـ100 نقطة أساس إلى 18%.

 


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