المركزي التركي يخفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 18%

الأكثر قراءة
طبيب روسي يوضح السلاح السري لتقوية المناعة
موسيماني بعد خسارة السوبر : لايمكن أن أضحى بأفشة من أجل اللعب برأسي حربة
البدري: قرار رئيس الجمهورية أنصفنا.. ولا أعلم سبب رحيلي عن المنتخب
التلجراف: علماء معهد ووهان الصيني خططوا لنشر كورونا في الخفافيش عام 2018
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟
أؤيدأعارضمحايد
النتـائـج
تصويت
قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 18%.
وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية، أن البنك خفض معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بـ100 نقطة أساس إلى 18%.