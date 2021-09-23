استطلاع: معظم الألمان حددوا اختياراتهم بشأن الحزب الذي سيصوتون له في الانتخابات

قبل أيام على الانتخابات الألمانية، أظهر استطلاع حديث للرأي أن معظم الناخبين الذين يحق لهم التصويت في البلاد يقولون إنهم اتخذوا قرارهم بالفعل بشأن الحزب الذي سيختارونه.

وفي استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف ، سئل الناخبون عما إذا كانوا قد اتخذوا قرارا نهائيا بشأن من سيصوتون له في انتخابات البوندستاج، فقال 74% نعم.

وأجري الاستطلاع في الفترة بين 16 و22 أيلول/سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، قال 15% ممن شملهم الاستطلاع إنهم سيحددون الاختيار النهائي في وقت لاحق، ولم يحدد 9% ذلك، وقال 1% إنهم لا يعرفون من سيصوتون له.

وفيما يتعلق بالحزب الذي سيصوت له من شملهم الاستطلاع، احتل الحزب الديمقراطي الاجتماعي المرتبة الأولى بنسبة 25%، يليه الكتلة المحافظة الممثلة بالحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي المسيحي بنسبة 21%، وجاء الخضر في المرتبة الثالثة بنسبة 14%.

وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف على 12%، وحزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد لقطاع الأعمال على 11%، وحزب دي لينكه اليساري المتطرف على 7%.