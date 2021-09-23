برهم صالح: أمن العراق وضمان سيادته عنصران لا غنى عنهما لاستقرار المنطقة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن أمن بلاده وضمان سيادته عنصران لا غنى عنهما لاستقرار المنطقة.

وذكر الرئاسة العراقية في بيان، أوردته قناة السومرية نيوز، اليوم الخميس، أن الرئيس صالح، استقبل في مقر إقامته في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان.

وأكد صالح، على مساعي العراق من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان سلامتها، وحرصه على أن يكون ساحةً لتلاقي مصالح الشعوب من أجل العمل والتنسيق المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب والأوضاع الصحية وخطر التغير المناخي، مشددًا على أن استقرار العراق وأمنه وضمان سيادته عنصران لا غنى عنهما لاستقرار المنطقة.