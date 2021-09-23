جريمة قتل جديدة لامرأة كانت تسير بمفردها تهز العاصمة البريطانية مجددا

بعد مرور ستة أشهر فقط على مقتل سارة إيفيرارد، هز مقتل شابة أخرى، العاصمة البريطانية لندن من جديد، حيث أعلنت شرطة العاصمة، اليوم الخميس، مقتل سابينا نيسا بينما كانت تسير من منزلها إلى حانة قريبة، حيث كانت في طريقها للقاء أحد الأصدقاء.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن مسؤولي التحقيق القول، إن الضحية -28 عاما- غادرت منزلها الواقع على طريق "أستيل رود" في بلدة جرينويتش، يوم الجمعة الماضي، وسارت في اتجاه الحانة عندما تعرضت للهجوم.

وقالت شرطة العاصمة إنه قد تم العثور على جثتها بالقرب من مركز مجتمعي يوم السبت.

وذكرت القوة الشرطية إن "سابينا لم تصل إلى الحانة مطلقا، ويُعتقد أنها قُتلت أثناء سيرها".

ويشار إلى أن تشريح الجثة الذي تم يوم الاثنين الماضي، كان غير حاسم.

ومن جانبه، قال مفتش المباحث، جو جاريتي: "كان يجب أن تستغرق رحلة سابينا ما يزيد قليلا على خمس دقائق، إلا أنها لم تصل إلى وجهتها مطلقا".