أكدت روسيا اليوم الخميس، عدم انتهاك طائرة روسية من طراز (إيه-50) المجال الجوي الإستوني.

ونفت وزارة الدفاع الروسية، بيان الجانب الإستوني بشأن الانتهاك المزعوم للمجال الجوي الإستوني من قبل طائرة روسية من طراز (إيه-50) في 22 سبتمبر الجاري، حيث قام طاقم طائرة من طراز "إيه-50" تابعة للقوات الجوية برحلة مجدولة من مطار في مقاطعة كالينينجراد إلى مكان التمركز الدائم، كما

أكد البيان أن الرحلة الجوية تمت بخط سير متفق عليه مسبقا وأجهزة استقبال مفتوحة.

وأضافت الوزارة - حسبما أوردت وكالة الأنباء (سبوتنيك) الروسية - أن طاقم الطائرة كان على اتصال مع مراقبي الحركة الجوية الإستونيين الذين لم يقدموا أي اعتراضات للطاقم الروسي. وتم تنفيذ الرحلة بما يتفق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، دون انتهاك حدود الدول الأخرى. وهو ما تم تأكيده عن طريق وسائل السيطرة.

يذكر أن الاتفاقيات بين روسيا وإستونيا حول الحدود الروسية الإستونية البرية وحول الحدود البحرية وقعت عام 2014 من قبل وزيري خارجية الدولتين، وتم إحالة الاتفاقية لبرلماني الدولتين للتصديق.