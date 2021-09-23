أعلنت الجزائر نقل المصابين في الحرائق الأخيرة، التي شهدتها البلاد، اعتبارًا من، اليوم الخميس، للعلاج بالخارج على متن طائرات خاصة، يرافقهم فريق طبي جزائري.

وأوضحت وزارة العمل الجزائرية - في بيان اليوم الخميس - أنها ستتكفل بنقل المصابين في الحرائق التي مست بعض الولايات شهر يوليو الماضي للعلاج خارج البلاد؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتكفل الدولة بشكل كامل بجرحى الحرائق.

كان الرئيس الجزائري قد أكد - خلال زيارته لمصابي حرائق الغابات المتواجدين في عدد من المستشفيات خلال أغسطس الماضي - عدم إدخار أي جهد لتوفير الوسائل لعلاجهم على الوجه الأمثل.