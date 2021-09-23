 روبرت كوخ: 63.6% من جميع الأشخاص بألمانيا تم تطعيمهم بشكل كامل ضد كورونا - بوابة الشروق
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روبرت كوخ: 63.6% من جميع الأشخاص بألمانيا تم تطعيمهم بشكل كامل ضد كورونا

برلين - د ب أ
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 12:14 م | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 12:14 م

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الخميس، أن 63.6% من الأشخاص في ألمانيا، أي 52.9 مليون شخص، تم تطعيمهم بشكل كامل بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد حاليا.

وأضاف المعهد صباح اليوم أن 56.1 مليون شخص في ألمانيا، أي 67.6% من الأشخاص في ألمانيا، تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وكتب وزير الصحة الألماني ينس شبان على "تويتر" أن نسبة من تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كورونا بين الأشخاص البالغين في ألمانيا، بلغت 78.3%، وبلغت 40% بين الأشخاص الذين تترواح أعمارهم بين 12 و17%.

وأكد الوزير الألماني: "التطعيم يحمي ويمنح الحرية ويعيد الحياة الطبيعية".

 


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