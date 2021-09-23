مقتل 6 أشخاص في حادث تحطم طائرة في روسيا

تحطمت طائرة كانت مفقودة أمس الاربعاء في شرق روسيا وكانت تحمل على متنها ستة أشخاص، دون أن ينجو أي من ركابها، بحسب ما قاله الدفاع المدني الروسي، اليوم الخميس.

ووقع الحادث بالقرب من مدينة خاباروفسك. واضطر أعضاء فريق البحث إلى التحرك سيرا على الأقدام لأكثر من خمس ساعات، حتى وصلوا إلى موقع الحادث، الذي لم يتضح في البداية السبب وراء وقوعه.

ولم يتمكن عمال الإنقاذ من الهبوط في المنطقة الجبلية في وقت سابق، بسبب الرياح القوية والأشجار العالية.

وكانت الطائرة، وهي من طراز أنتونوف "أيه أن -26" اختفت من على شاشات الرادار مساء أمس الأربعاء، على بعد 40 كيلومترا من مطار مدينة خاباروفسك.

وبحسب السلطات، فكان من المفترض أن تقوم الطائرة، التي غالبا ما يتم استخدامها لأغراض عسكرية، بفحص أنظمة الملاحة والمراقبة اللاسلكية في المنطقة. وقد أدى سوء الأحوال الجوية والظلام إلى صعوبة عمليات البحث في هذه الأثناء.

وكانت طائرة ركاب من نفس النوع، تحطمت في يوليو الماضي، بشبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد. ولم ينج من الحادث أي من الركاب الذين كان يبلغ عددهم 28.