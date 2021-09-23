شهدت محافظة الأقصر انطلاق فعاليات حملة "معا_نطمئن..سجل الآن" لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، وذلك من أمام ديوان عام المحافظة.

واطمأن الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، على انتظام عمل الفرق، واالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء جميع الإجراءات بسهولة، تيسيرًا على المواطنين، وذلك بمكان تواجد الأوتوبيس الخاص بتسجيل المواطنين، في ميدان سيدي أبو الحجاج.

كما تأكد أيوب من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وأكد على أهمية التطعيم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الالكتروني على موقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة إلهام محمود، وكيل مديرية الشئون الصحية بالأقصر، بأن الأوتوبيس الخاص بالحملة سينتشر بمختلف أنحاء المحافظة؛ حيث سيتم التحرك وميدان صلاح الدين وميدان المحطة لوصول الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين.

كما أشارت وكيل المديرية إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفة أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.