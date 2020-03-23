 محكمة أمريكية تلزم فيسبوك بالكشف عن خطاب كراهية محذوف بشأن الروهينجيا - بوابة الشروق
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محكمة أمريكية تلزم فيسبوك بالكشف عن خطاب كراهية محذوف بشأن الروهينجيا

فيسبوك
فيسبوك
د ب أ
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 10:59 م | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 10:59 م
قالت دولة جامبيا، الواقعة في غرب أفريقيا وغالبية سكانها من المسلمين، ورفعت دعوى قضائية ضد ميانمار بشأن الإبادة الجماعية للروهينجيا، إنه صدر أمس الأربعاء قرار محكمة أمريكية يلزم عملاق التكنولوجيا فيسبوك بالكشف عن خطاب الكراهية المحذوف، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل الجامبية.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية بالعاصمة واشنطن، بمقاطعة كولومبيا، على طلب جامبيا بشأن المنشورات التي حذفتها شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، كان تم حذف المحتوى من حسابات ميانمار المحظورة والمتعلقة بخطاب كراهية يستهدف أقلية الروهينيجيا ويحرض على العنف.

ومن شأن الالتزام بهذا القرار أن يضمن حماية كبيرة للمعلومات بما قد يدعم جامبيا، في دعواها القضائية المرفوعة حاليا ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية.

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