 صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية في بنها والإسكندرية ودمنهور وطنطا والمنصورة - بوابة الشروق
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صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية في بنها والإسكندرية ودمنهور وطنطا والمنصورة

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
عمر فارس
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 6:04 م | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 6:04 م
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، اليوم الخميس، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

● الدكتور جمال عبدالرحيم محمد سوسة، رئيسًا لجامعة بنها.

● الدكتور أشرف حسين أحمد شحاتة، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

● الدكتور عبدالحميد السيد عبدالحميد يوسف، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشئون الدراسات العليا والبحوث.

● الدكتور عبدالمؤمن شمس الدين عبدالخالق مصطفى، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

● الدكتور محي الدين إسماعيل موسى العلامي، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

● الدكتور محمد حسين محمود محمد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة طنطا.

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