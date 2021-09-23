صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية في بنها والإسكندرية ودمنهور وطنطا والمنصورة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، اليوم الخميس، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.



وجاءت التعيينات على النحو التالي:



● الدكتور جمال عبدالرحيم محمد سوسة، رئيسًا لجامعة بنها.



● الدكتور أشرف حسين أحمد شحاتة، نائبًا لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث.



● الدكتور عبدالحميد السيد عبدالحميد يوسف، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشئون الدراسات العليا والبحوث.



● الدكتور عبدالمؤمن شمس الدين عبدالخالق مصطفى، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.



● الدكتور محي الدين إسماعيل موسى العلامي، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.



● الدكتور محمد حسين محمود محمد، عميدًا لكلية الهندسة جامعة طنطا.