المدير العام للإيسيسكو: نعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام بين الدول

أكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور سالم بن محمد المالك، أن المنظمة تتبنى نهج الانفتاح على جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية، وعقد الشراكات لفائدة دولها الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم، مشيرا إلى اهتمام المنظمة بالحوار الحضاري، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام، وتدريب وبناء قدرات الشباب والنساء.

وأضاف المدير العام للإيسيسكو خلال استقباله، اليوم الأربعاء، سفير الجمهورية الإيطالية لدى المملكة المغربية، أرماندو باروكو، لبحث آفاق التعاون بين الإيسيسكو وإيطاليا في مجالات التربية والعلوم والثقافة ، إن حفظ التراث وترميم المقتنيات الثقافية، من بين المجالات التي تحمل آفاقا رحبة للتعاون بين الإيسيسكو وإيطاليا، بما لديها من حضارة عريقة وكنوز تراثية لا تقدر بثمن، وخبرات متميزة في هذا الشأن، خصوصا الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الحديثة ، مشيدا بجهود الحكومة الإيطالية في حسن تنظيم منتدى القيم الدينية 2021 لمجموعة العشرين، الذي استضافته مدينة بولونيا في أوائل شهر سبتمبر الجاري.

من جانبه، ثمن السفير الإيطالي في الرباط ما تقوم به الإيسيسكو من أدوار، مؤكدا حرصه على بناء تعاون مثمر بين المنظمة وإيطاليا، التي يعيش على أرضها مسلمون جاؤوا إليها أو ولدوا فيها، موضحا أن إيطاليا تعمل حاليا على تكوين مكتبة إسلامية في مدينة باليرمو، ستكون من أكبر المكتبات الإسلامية في أوروبا.