الوظائف الجديدة في بريطانيا خلال الجائحة تركزت في الفئة عالية الأجور

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء أن أغلب الوظائف الجديدة التي تم توفيرها في بريطانيا خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت في فئة الوظائف عالية الأجور، في حين كانت أغلب خسائر الوظائف خلال الفترة نفسها في الفئات منخفضة الأجور منخفضة المهارات.

وأشار التقرير الصادر عن معهد السياسة العامة البريطاني إلى أن تراجع التوظيف كان في أغلب القطاعات، محذرا من أن أغلب الناس الذين فقدوا وظائفهم خلال الأزمة يفتقدون بدرجة كبيرة للمهارات والتدريبات اللازمة للتوظيف في الوظائف التي يتم توفيرها في الفترة الأخيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كاريز روبرتس المدير التنفيذي للمعهد القول إنه على الحكومة تعزيز سوق العمل على طريقة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث ستعني إجراءات التحفيز أن يتنافس أصحاب العمل على العمال بدلا من أن يتنافس العمال على الوظائف.