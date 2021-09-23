الدنمارك توقع اتفاقية دعم مالي مع الحكومة الفلسطينية بقيمة 72 مليون دولار

وقعت الحكومة الفلسطينية مع الدنمارك، اليوم الخميس، اتفاقية دعم مالي بقيمة 72 مليون دولار على مدار خمسة أعوام.

ووقع الاتفاقية في مدينة رام الله في الضفة الغربية وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة، مع ممثل الدنمارك لدى فلسطين كيتيل كارلسن، برعاية وحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

وقال اشتية، بحسب بيان صدر عنه، إن الاتفاقية تشمل قطاعات مهمة في الزراعة والحكم المحلي ومساعدات للمجتمع المدني الفلسطيني.

وأضاف أن أوروبا والدنمارك تساعدنا من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني من جهة، وتعزيز المؤسسات الفلسطينية من جهة أخرى من أجل انهاء الاحتلال وتجسيد إقامة دولتنا المستقلة.

ونقل البيان، عن ممثل الدنمارك قوله إن الاتفاقية تعزز الشراكة القوية بين بلاده وفلسطين، مؤكدا على ضرورة إعطاء صوت وفرص جديدة للشباب والنساء، مع التركيز على المهمة البالغة الأهمية وطويلة الأجل المتمثلة في بناء الدولة الفلسطينية والتنمية والسلام والاستقرار.

وذكر كارلسن، أن الدعم الدنماركي يركز على دعم حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة والديمقراطية، وخلق فرص عمل، فضلا عن تعزيز السلام والاستقرار، والتركيز بشكل خاص على دعم النساء والشباب.

وبحسب البيان، فإن الدنمارك ستقدم مساعدات إنسانية عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقيمة 82 مليون دولار للخمسة أعوام المقبلة.