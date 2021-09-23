محافظ بورسعيد: استمرار العمل في تطوير شارع 23 يوليو

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تواصل الأعمال الجارية بنطاق شارع ٢٣ يوليو وشارع الجمهورية، والتي تأتي في إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد؛ لتيسير الحركة ومنع الاذدحام.

وأشار الغضبان إلى عمل تنميط مروري ضمن أعمال التطوير الجارية بالشارع والواقعة في حي الشرق، موضحًا عمل تخطيط مروري بشارع ٢٣ يوليو في حي الشرق ضمن أعمال تطوير الشارع، مما يعمل على سهولة الحركة ومنع التكدس بهذه المنطقة الحيوية، وأن أعمال التطوير بشارع ٢٣ يوليو أمام ساحة مصر بنطاق حي الشرق تشمل التوسعة و تأسيس بعض الأماكن ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار ودهان واجهات العمارات والمنشٱت وأعمال الرصف و التخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

وقال إن شارع ٢٣ يوليو يشهد أعمال تطوير على أعلى درجة من الكفاءة، بما يتماشى مع التطورات التى تشهدها بورسعيد فى مختلف الأحياء، موجها بالتنسيق التام مع كافة الجهات المختصة بأعمال التطوير لسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت.