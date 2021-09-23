شن مجلس مدينة الأقصر، اليوم الخميس، حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق لإزالة جميع الأكشاك والعشوائيات المخالفة الكائنة أسفل كوبري أبو الجود والتي استمرت لسنوات مما أدى إلى حالة من التكدس والازدحام بالمنطقة وانتشار المخلفات والقمامة بها.

وأسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ جميع قرارات الإزالة وعددها ٦٨ قرار بالمنطقة، وذلك بعد إجراء قرعة علنية سلفًا لتقنين أوضاع هؤلاء البائعين و توفير محلات بديلة لهم بالسوق الحضري بعد انقضاء المهلة المحددة لذلك منذ ١٥ يوماً.

وقال العميد طارق لطفي، رئيس مجلس مدينة الأقصر، إن الحملة جاءت في إطار تنفيذ الموجة ١٨ لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة، وحسم جميع أشكال التعديات على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية، وتكثيف المجهودات لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام.